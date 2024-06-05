Mersin'de DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi 3 şüpheli belirlendi.
Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçeleri sınırlarında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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