Mersin'de fuhuş operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur'da fuhuş için aracılık ve yer temin eden, böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda mağdur 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.