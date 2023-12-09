Mersin’de kadın cinayeti: İrem başından vurularak öldürüldü

Mersin’de İrem Sağlam isimli kadın, Mehmet A. tarafından başından vurularak öldürüldü.



Olay, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesindeki Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi.



İrem Sağlam ile evine gelen erkek arkadaşı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam’a ateş etti.



Sağlam’ın evde bulunan annesi ve kardeşleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.



Eve gelen sağlık ekipleri Sağlam’ın yaşamını yitirdiği belirledi.



Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Mersin polisi, olayın ardından kaçan Mehmet A.’yı arıyor.