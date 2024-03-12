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Mersin'de kuyumcuda milyonluk soygun

Mersin’de kuyumcu dükkanına giren 3 hırsız, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon değerinde altın dolu tablayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis hırsızları arıyor.

Mersin'de kuyumcuda milyonluk soygun

Mersin’de 3 hırsız, girdikleri kuyumcudan 1 milyon liralık altın çaldı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde kuyumcu Mahmut Gökalp’a ait iş yerinde meydana geldi.

Kuyumcu dükkanına giren, 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi.

Mersin'de kuyumcuda milyonluk soygun - 1

Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı.

Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi.

Mersin'de kuyumcuda milyonluk soygun - 2

Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

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