Mersin'de kuyumcuda milyonluk soygun

Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı.



Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi.



Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin