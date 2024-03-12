Mersin'de kuyumcuda milyonluk soygun

Mersin’de 3 hırsız, girdikleri kuyumcudan 1 milyon liralık altın çaldı.
Olay, dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde kuyumcu Mahmut Gökalp’a ait iş yerinde meydana geldi.
Kuyumcu dükkanına giren, 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi.
Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı.
Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi.
Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.
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