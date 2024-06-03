Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, PKK/YPG propagandası yapan ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 kişinin kimliği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen 12 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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