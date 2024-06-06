Mersin'de terör operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Mersin polisi, özel harekat timleri ve dron desteğiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Mersin'de terör operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürütme çalışmaları gerçekleştiren ve daha önceden terör örgütü YPG'nin içerisinde eylemlere katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli belirlendi.

merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen edilen adreslere özel hareket ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus'ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da seyir halindeki araç yandı

İstanbul'da seyir halindeki araç yandı

Son depremler 6 Haziran: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 6 Haziran: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Burdur'da acı olay! Yangını söndürürken kalp krizi geçirip öldü

Burdur'da acı olay! Yangını söndürürken kalp krizi geçirip öldü

Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik

Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik

Lösemiye yakalanınca okulu bırakmak zorunda kalan Bedirhan, ilik nakli bekliyor

Lösemiye yakalanınca okulu bırakmak zorunda kalan Bedirhan, ilik nakli bekliyor

Öğretmen Meslek Kanunu taslağı TBMM'de: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

Öğretmen Meslek Kanunu taslağı TBMM'de: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...