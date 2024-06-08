Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 27 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı.



15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda belirlenen bir çok adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 325 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden esrar, senttetik ecze ve hap olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddelerle, 2 adet tüfek, 7 adet tabanca, 46 adet fişek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 27'si tutuklandı.