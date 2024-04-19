Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini bilgisine ulaştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı 6 adres tespit edildi. Jandarma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.