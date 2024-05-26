Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 39 yaralı

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 39 yaralı

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 39 yaralı - 1

10 ÖLÜ, 39 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşım yaptı.

"Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme hepimizi derinden üzmüştür. Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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