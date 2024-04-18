Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ve Yenişehir ilçeleri sınırlarında 2 şüpheliyi belirledi.

Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını öğrenen ekiplerin yaptığı takip ve araştırma sonrasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan arama da ise 162 adet sikke, 26 adet tarihi madeni para ile 9 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınması için jandarmaya götürüldü.

El konulan tarihi eserlerin incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.