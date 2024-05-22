Merve öğretmen kaza kurbanı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda 20 Mayıs'ta 8 aylık hamile Latife K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük’e (26) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı.
Merve Çürük, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.
Latife K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük’ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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