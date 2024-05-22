Merve öğretmen kaza kurbanı

Adana’da görev yapan öğretmen Merve Çürük, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir’deki Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi.



İddiaya göre, 8 aylık hamile L.K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi öğretmeni Merve Çürük’e çarptı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı L.K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı.



Merve Çürük doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, L.K’nin bebeğinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen öğretmenin cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.