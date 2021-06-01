Meteoroloji gözlem istasyonunun kablolarını çaldılar

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü'nün Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi kampüsündeki gözlem istasyonunun kabloları çalındı. Hırsızlık, istasyondan veri alınmaması üzerine yapılan incelemede ortaya çıktı.

DHA 01.06.2021 - 13:28

Meteoroloji gözlem istasyonunun kablolarını çaldılar

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Tekirdağ'da meteoroloji gözlem istasyonunun kabloları çalındı. 

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin kampüsünü çevreleyen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki demir çitlerini çaldı.

Hırsızlık şüphelileri, buradan içeri girerek, meteorolojinin kentte 16 istasyondan biri olan gözlem istasyonunun kablolarını da çalarak, kaçtı.

VERİ AKIŞI OLMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık olayı, istasyondan veri alınmaması üzerine yapılan incelemede ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kabloları çalınan istasyonda kapsamlı incelemede bulunup, şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri de istasyona yeni kablo çekti.

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