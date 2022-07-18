Meteoroloji saat verdi: İki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde sabahtan itibaren fırtına olacağını bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 00:59 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 01:02

Meteoroloji saat verdi: İki bölge için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü (MGM), 'nın güneyi ile Kuzey 'nin kıyı kesimi için fırtına uyarısında bulundu. 

MGM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) rüzgarların fırtına ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi. 

Bugün 10.00'da başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin duyuruda, "Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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