Meteoroloji uyardı: Bir sağanak dalgası daha geliyor

Mayıs ayının ilk haftasının Türkiye genelinde bol yağışlı geçmesi bekleniyor. 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisi aralıklarla devam ediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan rapora göre, önümüzdeki hafta ortasına kadar yağışların yurt genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ise ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor.



Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ise akşam saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Trabzon: Çok bulutlu 22



Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24