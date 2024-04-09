Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Bölge bölge hava durumu:



MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli



EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 24°C



Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 25°C



Az bulutlu



MANİSA °C, 25°C



Parçalı bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ADANA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ANTALYA °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



MERSİN °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C



Parçalı bulutlu



ÇANKIRI °C, 24°C



Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DÜZCE °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



SİNOP °C, 16°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu



SAMSUN °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı



TRABZON °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 14°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu



KARS °C, 14°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu



MALATYA °C, 17°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 13°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli oalcağı tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında zamanla doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 18°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP °C, 17°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SİİRT °C, 21°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA °C, 21°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.