Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor

28 KENTE SARI KODLU UYARI



Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Aksaray, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA



Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Kırklareli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



EGE



Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve güneyi aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.