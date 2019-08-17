Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak başta Ordu'nun kıyı kesimleri olmak üzere il genelinde gece saatlerine kadar etkili olacak.



Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışların öğle saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.



Kastamonu, Çorum ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.



Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.



DOĞU ANADOLU'DAKİ ÜÇ İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR



Doğu Anadolu genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.