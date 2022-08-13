Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.08.2022 - 13:02

Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan  açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların , , Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile 'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, 'nın kuzey ve batı, 'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Karabük, Bursa, Sakarya, Ankara ve Çankırı'da gök gürültü sağanak yağış bekleniyor. Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Karabük, Bursa, Sakarya, Ankara ve Çankırı'da gök gürültü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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