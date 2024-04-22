Meteoroloji'den Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın 24 Nisan'da sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildi.