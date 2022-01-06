Meteoroloji'den Trakya için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Trakya'da yarın beklenen sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklar için uyarıda bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.01.2022 - 12:54

Meteoroloji'den Trakya için sağanak uyarısı

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Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli il geneli ile Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren 'da görülecek sağanağın, Edirne ve Kırklareli il geneli ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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