Meteoroloji'den Trakya için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli il geneli ile Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanağın, Edirne ve Kırklareli il geneli ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması öngörülüyor.



Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.