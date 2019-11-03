Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.



Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

