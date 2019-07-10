Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Batı Karadeniz'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da bugün gün içinde sağanak geçişleri görülecek. Ancak bu akşam ve gece saatlerinde yağış şiddetlenecek ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklık 31 derece olacak.



Trakya Bölgesi'nde önce Edirne ve Tekirdağ'da, ardından akşam saatlerinde Sakarya ve Bursa boyunca gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Kuvvetli yağmur nedeniyle sel tehlikesi bulunuyor, dolu ihtimali de var.

Özellikle Edirne çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir de serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.



Bu illerde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, cuma günü Eskişehir çevrelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk edecek.



Yağışlar, özellikle yarın Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.



Hava sıcaklıkları ise bu illerde yarından başlayarak hafta sonuna kadar 5 ila 9 derece azalacak.



İç Anadolu’da bugün hava çok sıcak olacak. Konya 35, Kayseri 34 derece. Perşembe günü ise bölgede şiddetli yağmur ve rüzgar olacak. Hava hızla serinleyecek.



Karadeniz'de ise sıcaklık gölgede 30 dereceye yakın seyrediyor. Ancak hava yarın serinleyecek.

Düzce, Zonguldak, Sinop, Bartın ve Samsun çevrelerinde sağanak bekleniyor.

