Metrelerce yükseklikten düşen yaşlı kadından acı haber

Elazığ’da hava almak için balkona çıkan ve dengesini kaybederek 4'üncü kattan park halindeki aracın üzerine düşen kadın, hayatını kaybetti.

Metrelerce yükseklikten düşen yaşlı kadından acı haber

Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'ta evde yalnız olan Narin Yürek (70), sabah hava almak için balkona çıktı.

Dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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