Metro İstanbul açıkladı: Tramvay seferlerinde değişiklik

Metro İstanbul, Galata Köprüsü'nde 1 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Metro İstanbul açıkladı: Tramvay seferlerinde değişiklik

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak Pazartesi günü bazı seferlerde değişikliğe gidildiği açıklandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1 Ocak Pazartesi günü Galata Köprüsü üzerinde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle saat 06.00’dan 12.00’ye kadar seferlerimiz;
T1 Kabataş-Bağcılar Hattımızda Sultanahmet-Bağcılar,
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılacaktır."

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