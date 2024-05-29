Metruk binadan ceset çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı metruk binanın girişinde ceset bulundu. Vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan cesedin 60 yaşındaki Hüseyin Buzluca'ya ait olduğu belirlendi.

Metruk binadan ceset çıktı

Keçeci Piri Mahallesi Kömürcü Abdi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın girişinde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki Hüseyin Buzluca olduğu tespit edildi. Buzluca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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