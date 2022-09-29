Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? (2022 Diyanet Mevlid Kandili tarihi)

Mevlid Kandili, Ekim ayına kısa bir zaman kala birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Tüm İslam alemi tarafından oldukça önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili gecesini bu yıl yine binlerce kişi dualar ve ibadetlerle geçirecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? (2022 Diyanet Mevlid Kandili tarihi)

2022 tarihi için sorgulamalar sürüyor. Rebiülevvel ayının 11. gününe denk gelen Mevlid Kandili tarihi, İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? (2022 Diyanet Mevlid Kandili tarihi) - 1

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve 'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

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