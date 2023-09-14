Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet kandil takvimi)

Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu, tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Yılın son kandili olacak olan Mevlid Kandili'nde bu yıl yine milyonlarca Müslüman vatandaş ellerini Allah'a açıp dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2023 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet kandil takvimi)

2023 tarihi, binlerce kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için kutlanan Mevlid Kandili, tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet kandil takvimi) - 1

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve 'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

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