Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 18 kişiyi zehirledi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu ilçesinde hastaneye kaldırıldı.



Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde bir evde düzenlenen mevlide katılanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Mevlidin ardından evlerine giden vatandaşların mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve ateş gibi şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine haber verildi. Rahatsızlanan kişiler Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastanede yapılan ilk incelemede gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 18 kişinin tedavilerine devam ediliyor.



Olayla ilgili olarak, mevlitte ikram edilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler incelenmek üzere laborutavara gönderildi.

