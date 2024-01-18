Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün'ün özgeçmişi

Türk hukukçu ve siyasetçi Mevlüt Akgüni 10 Ekim 1966 tarihinde Karaman'ın merkez köylerinden Çatak'ta dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa ve annesinin adı Ayşe olan Akgün, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Daha sonra serbest avukatlık yapan Akgün, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 22. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini yapmıştır. Akgün, evli ve 3 çocuk babasıdır. Akgün Adalet ve Kalkınma Partisi tüzüğü gereği, üç defa üst üste parlamentoya seçildiği için, medyaya göre son dönem vekillik görevini yapmaktadır.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Mezuniyetten sonra serbest avukatlık yapmıştır. Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerini icra etmiştir. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AK Parti’ den Karaman milletvekili olarak görevine başlamıştır.