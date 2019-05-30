İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi, mülk sahibi olduğu binadaki eğlence mekanının çalışanlarını darp etti.

Dorock XL (Meydan Beşiktaş) isimli eğlence mekanında saldırgan mekan sahibi, vestiyer bölümünde bulunan bir kadın çalışana da defalarca tokat attı, kafasını duvara vurdu.



Nisan ayında gerçekleşen olayın güvenlik kamerası görüntülerinde Şahin Şeker, vestiyer bölümünde oturan Gaye Akıl ve bir erkek çalışanın yanına gidiyor.

İddiaya göre, ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle, önce erkek çalışana tokat atıyor sonra da Gaye Akıl'a defalarca vuruyor. Diğer çalışanlar ise sessizce saldırıyı izliyor. Bazıları Şeker'i uzaklaştırmaya çalışıyor ancak onlar da darp ediliyor.

Şiddet gören Gaye Akıl polis ve savcılığa başvurduğunu ancak hala bir sonuç alamadığı için elde ettiği güvenlik kameralarını kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



Sosyal medyada yer alan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada mekan sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şeker Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şeker adliyedeki işlemler sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''ANİ ÖFKE PATLAMALARI YAŞIYORUM''

Şahin Şeker'in emniyette polis ekiplerine verdiği ilk ifadede şunları söylediği öğrenildi:

“Olay günü iş yerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzluklar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım.''

DOROCK XL'DAN AÇIKLAMA: SALDIRGAN MAL SAHİBİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Dorock XL, darp olayını gerçekleştiren Şahin Şeker'in, Beşiktaş Dorock XL markasının bulunduğu alanın mal sahibi olduğuna dikkat çekti.

Merhaba, konuyla ilgili açıklamamız uzun olduğu için fotoğraf ile sizinle paylaşmak istedik. Sevgiler pic.twitter.com/3JGZ03Yro7 — DorockXL (@dorockxl) May 30, 2019

Açıklamada, "Şahin Şeker, Dorock XL çalışanını darp etmiştir. Dorock XL markası Gaye hanımıın en başından beri yanında yer almıştır ve markasını aynı gece alandan çekmiştir" denildi.