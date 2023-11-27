Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

Namaz kılan ve abdest alan birçok Müslüman, mezhepler arasında abdest almanın farzında farklılık olup olmadığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, ayetlere göre, mezhepler arasında abdest almanın farzları belirtiliyor. İşte ayrıntılar.



MEZHEPLERE GÖRE ABDESTİN FARZLARINDAKİ FARKLILIK



Hanefilere göre abdestin farzları, Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği üzere; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır.



Şafiilere göre bu şartlara ilaveten, abdeste niyet etmek ve tertip (abdest organları yıkanırken ayetteki sırayı gözetmek) de farzdır.



Hanbeliler, tertibi ve organların ara verilmeden art arda yıkanmasını (muvalat); Malikiler ise, niyet ve abdest organlarının art arda yıkanması yanında, organların yıkanırken ovulmasını da abdestin farzlarından sayarlar.



Öte yandan abdestin ittifak edilen farzlarının detayıyla ilgili de mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır.



Hanbelilere göre yüzü yıkamanın kapsamına ağza ve burna su vermek dahildir. Aynı şekilde hem Malikilere, hem de Hanbelilerce tercih edilen görüşe göre başın tamamını mesh etmek, başı mesh etme farzının kapsamındadır.