Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı: 10 yaralı

Merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki Ayıntap Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.



Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.



Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:



"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır."