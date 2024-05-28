MGK'dan terörle mücadele vurgusu: Oldubittiye izin verilmeyecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2024 yılının 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.

MGK'dan terörle mücadele vurgusu: Oldubittiye izin verilmeyecek

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe’deki saat 16.10’da başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ örgütleri başta olmak üzere 'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

Irak'la eş güdüm ve işbirliğinin, ülkeler arasındaki ahdi zeminin genişlemesiyle daha ileri aşamalara taşınacağı vurgulanan bildiride, güvenlik alanında kaydedilecek somut ilerlemelerin, bölgenin kalkınmasına yönelik müşterek gayretleri kuvvetlendireceğine işaret edildi.

Bildiride, "Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan mesuliyetlerini yok sayarak 'deki katliamlarını sürdüren 'in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir."

Ukrayna'daki insani durumun her geçen gün kötüleşmesine sebep olan savaşa ilişkin son gelişmelerin de ele alındığı belirtilen bildiride, adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede tesisine ilişkin imkanların değerlendirildiği aktarılarak "Kıyıdaş ülkelerle birlikte, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin tahkimine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"KALICI BARIŞIN TESİSİNE DESTEK"

Bildiride, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barışı sağlayacak bir anlaşma ile neticelenmesi yönündeki temennisi ve kalıcı barışın tesisini hedefleyen tüm iyi niyetli çabalara desteği teyit edildi.

Yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğu ifade edilen bildiride, bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekildi.

Bildiride, "Türkiye'nin, yapay zeka çalışmalarının ilmi, askeri, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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