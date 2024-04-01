MHP 8 ilde seçimi kazandı: Oy oranı 2019'a göre geriledi

Milliyetçi Hareket Partisi, bir önceki seçime göre, hem oy hem de belediye kaybetti.



2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 4.9'a kazandığı belediye sayısı da 8'e düştü.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam odasında, yakın kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Daha sonra Bir açıklama yapmadan, genel merkezden ayrıldı.



Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, 2 büyükşehirde, Manisa ve Mersin'de aday göstermiş, AK Parti de MHP adaylarına destek vermişti. Ancak hem Manisa hem de Mersin'de MHP adayları kazanamadı.



Daha önce AK Parti yönetiminde olan Gümüşhane ve Tokat'ı MHP adayları kazandı. DEM Parti yönetimindeki Kars'ta da MHP seçim yarışını önde kapattı.



2019'da MHP'nin kazandığı Manisa, Kütahya, Kastamonu, Bartın ve Amasya, CHP yönetimine geçerken, Karabük ve Bayburt'ta AK Parti, MHP ile girdiği seçim yarışını kazandı.



Şimdi gözler, MHP yönetiminden gelecek seçim değerlendirmesinde.