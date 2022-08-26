MHP af taleplerini inceliyor

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Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) af konusunda kendisine ulaşan talepleri iki kırmızı çizgi kapsamıda değerlendirmeye aldı. Buna göre; cezasızlık algısı oluşturulmayacak,

kapsamda sadece devlete karşı işlenen suçlar yer alacak.



Af kapsamında MHP'ye çok sayıda talep gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmanın çerçevesi henüz belli değil. Önce taleplere bakılıp bir değerlendirme yapılacak sonra da taleplerin haklı olup olmadığı ya da hangi taleplerin karşılabileceği müzakere edilecek.

İKİ KONU ÜZERİNDE DURULACAK

Yapılacak çalışmada öncelikli kriterin devlete yönelik işlenen suçlar olması bekleniyor.

Benzer bir hassasiyeti daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dile getirmişti. ''Suç devlete karşı işleniyorsa af olabilir ama şahıslara karşı işlenen suçta af yetkisi devlette değildir'' değerlendirmesini yapmıştı.

Çalışmada ikinci olarak da cezasızlık algısının oluşturulmaması dikkate alınacak.



Çalışma tamamlandıktan sonra AK Parti ile de paylaşılacak. Gerekirse ortak komisyon kurulup teklife son şekli verilecek.

MHP kulislerinde bir çok konuda af getirildiği, ancak kapsamlı bir ceza affının 23 yıldır çıkmadığı konuşuluyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılacak seçimler öncesinde de bu affın önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

