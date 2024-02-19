MHP, belediye başkan adaylarını YSK'ya sundu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için ilçe seçim kurullarına; büyükşehir belediye başkan adayları için de il seçim kurullarına adayların sunulduğunu söyledi.
Seçim takvimine göre, partilerin adaylarını yarın saat 17.00'ye kadar, YSK'ya sunması gerekiyor.
3 Mart Pazar günü ise kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
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