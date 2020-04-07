MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın corona virüs testi negatif çıktı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.



"VİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI"

Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır” dedi.