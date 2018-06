MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bu seçimler ilk turda nihayetlenmeli. Kriz, kargaşa ve kaostan beslenmek isteyen çevreler el ovuşturarak, milletin zihnini bulandırarak bu seçimlerin ikinci tura kalmasını hesap ediyorlar. Milletçe bu oyunu boşa çıkartacağız. İlk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip güçlü bir MHP grubunu TBMM'ye taşıyacağız." dedi.



Bursa Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki bir kafede partisinin bayramlaşma törenine katılan Büyükataman, Türkiye'de her seçim dönemi öncesi olduğu gibi yine aşina olunan tiyatro oyunlarının icra edilmeye başlandığını belirterek, 1999 seçimlerinden bugüne her seçim arifesinde bazı sipariş anketlerin yapıldığını ve küresel çetelerin finansörlüğünü üstlendiği birtakım odakların MHP ile alakalı algı operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.



Bu anketlerle her defasında MHP'nin baraj problemi yaşadığının dile getirildiğini aktaran Büyükataman, "Zihin bulandırmak istediler. Vatandaşlarımızın akılları sıra zihinlerini çelmek istediler. Bunlara inat her seçimde olduğu gibi bugün de Allah'ın izniyle Türk milliyetçileri kendilerine çizilmek istenen, küresel çeteler eliyle kurgulanmak istenen bu siyaset terzilerinin düzmece senaryolarını ellerinin tersiyle itecekler ve bu seçimlerde sandıkları patlatarak Türk milliyetçileri yeni bir destan yazacaklar." diye konuştu.



Büyükataman, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin bundan önceki seçimlerden çok önemli ve hayati olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Türkiye, tarihin belki en kritik bir dönemini yaşıyor. Hayatın her alanında akla gelen gelmeyen her anlamda Türkiye, bugün ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya bulunuyor. Bu kuşatmayı yarmak zorundayız. Bu tehdit ve tehlikeleri Türkiye'nin bekasıyla alakalı kurgulanmak istenen bu tezgahtarlıkları elimizin tersiyle mutlaka boşa çıkarmak mecburiyetindeyiz. Pazar günü böyle bir tarihi kararı alacak bu aziz millet. 'Bir kader seçimi.' dedim. Türkiye bu seçimde ortaya koyacağı tercihle geleceğine dair yol haritasına imza atacak. Bu seçimlerde 16 Nisan'da aziz milletimizin büyük bir teveccühü ve desteğiyle referandumda onay vermiş olduğu yeni seçim sistemi ve hükümet etme biçimi oylanacak."



Cumhur İttifakı'nın kararının alındığı günden itibaren küresel çetelerin yerli işbirlikçilerinin ayağa kalktığına işaret eden Büyükataman, "Adeta gökkuşağı koalisyonu oluşturdular. Beş benzemez bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine dair senaryolarını acilen gözden geçirdiler. Türkiye ve aziz milletimizin geleceği üzerinde kim hesap yapıyorsa biliniz ve emin olunuz ki bugün adına Zillet İttifakı dedikleri o gökkuşağının yanında yer alıp Cumhur ittifakı'na karşı durmaya çalışıyorlar. Bunların tesadüfi olduğunu söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Büyükataman, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" diyen siyaset anlayışını hayat tarzı haline getiren MHP'nin bu sorumluluğun gereği olarak hükümet etme sistemine ön ayak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İnşallah umuyor ve temenni ediyorum ki 24 Haziran'da Türkiye'nin birliğini, bin yıllık kardeşliğini, huzurunu, siyasi istikrarını hedef alan bu şer güçlerin oyununu sandıkta bozarak Cumhur ittifakı'na gerekli desteği aziz milletimiz mutlaka sağlayacak. Bu seçimler ilk turda nihayetlenmeli. Kriz, kargaşa ve kaostan beslenmek isteyen çevreler el ovuşturarak, milletin zihnini bulandırarak bu seçimlerin ikinci tura kalmasını hesap ediyorlar. Milletçe bu oyunu boşa çıkartacağız. İlk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip güçlü bir MHP grubunu TBMM'ye taşıyacağız. Çünkü güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. MHP 49 yıllık şerefli geçmişi olan bin harekettir."



Konuşmaların ardından Büyükataman ve MHP Bursa milletvekili adayları, partililerle bayramlaştı.