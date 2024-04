MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan erken seçim açıklaması

Seçimlerin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözlerini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:



“‘Aldığı oylar benim demesin sakın, aldığı oylar bizim seçmenimizdir’ şeklindeki sözleri her şeyi gözler önüne sermiş, seçimlerden önce işaret ettiğimiz sinsi ittifakın adeta itirafı olmuştur. Kendi seçmeninin iradesini DEM'lendiği kapılara peşkeş çeken Cumhuriyet Halk Partisinin maskesi bir kez daha düşmüş, sözde kent uzlaşısının, esasında PKK ittifakı olduğu tüm açıklığı ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçimlerin hemen ardından sokakları karıştırmak için ortaya çıkan, şehirlerimizi savaş alanına çevirmeye yeltenen terör yandaşlarının karanlık emelleri, yine en büyük desteği ne yazık ki CHP yönetiminden almıştır.”



Büyükataman, konuşmasına şöyle devam etti:



“Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK’nın çağrısı ile sokaklara çıkan bu anarşist güruha hiç zaman kaybetmeden yine can suyu olmuştur. Terör örgütünün çağrısı ile sokaklara çıkanlar, ekranlarda erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemeye çalışanlar ve DEM'lenmiş Cumhuriyet Halk Partisi şunu unutmamalıdır; büyük Türk milleti bu kirli senaryolara Allah'ın izniyle asla geçit vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sinsi tezgahları başınıza geçirmeye her zaman olduğu gibi muktedirdir. Cumhur İttifakı aşılmaz bir set olarak Türk ve Türkiye düşmanlarının karşısında hamdolsun dimdik ayaktadır.”



Milliyetçi Hareket Partisi’nin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde etkili bir başarı elde ettiğini söyleyen Büyükataman, partinin ülke genelinde 220 belediye kazanarak umutları yeşerttiğini, Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye’nin gücüne güç kattığını sözlerine ekledi.