MHP lideri Devlet Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır

Son dakika haberi! Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın, il başkanlarına yönelik "eğitim" programı başladı.

Program için Kızılcahamam'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur.

"ZAYIF ANIMIZI KOLLAYANLAR HÜSRANA UĞRAYACAKLAR"

Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır., Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır.

Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır.

İç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularının kaçıran Ülkü Ocaklarıdır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Bedelse bedelini seve seve ödedik. Millete hizmet yegane hedefimizdir.

Ülkü Ocakları, zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir. Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi gerzekliktir. Milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DÜZENLEME



Bahçeli, toplantı sonrasoı gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Sokak hayvanlarına dönük yasal düzenleme bir süredir tartışma konusu. Bahçeli, durumu "çok tehlikeli" olarak ifade ederken "Zannediyorum ki Meclis ve hükümet nezdinde ele alınacak. Belediyeler nezdinde tasarruf sağlanak." dedi.



MHP lideri, "Sokak hayvanları sevgisi üzerine aşırı yorum yapanlar sokak hayvanlarından şikayet eder hale geldi." ifadelerini de kullandı.



MHP VE CHP'NİN SORU-CEVAP POLEMİĞİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani kararları üzerinden dört soru yönelten Bahçeli'ye dört soru ile karşılık vermişti.



Konuya ilişkin yorum yapan Bahçeli, "Cevap vermek yerine başka konulara geçmesi DEM'den ya da cevaptan kaçmaktır." dedi.



ASGARİ ÜCRETE ZAM TARTIŞMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam olmayacağını açıklamasının ardından zam tartışmalar devam ediyor.



Bahçeli'de gazetecilere "Asgari ücretle ilgili düzenleme gelirse gereken katkıyı sağlarız." diye konuştu.