MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 il, 54 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.



MHP, Düzce'de Yılmaz Eser'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.