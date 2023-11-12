MHP'de adaylık başvuruları başlıyor

MHP'de adaylık başvuruları 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alınacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminin teşkilatlarına gönderdiği genelgeye göre belediye aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Adayların bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.