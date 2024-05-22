MHP'den Özgür Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, isim vermeden MHP yönetiminde yer alan iki kişiyi, Sinan Ateş cinayeti üzerinden suçlamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i iftara atmakla suçladı.
"YALANCI BAHAR PEK KISA SÜRDÜ"
Yalçın, "CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı. Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi." ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL, MİLLETE HESAP VERMEN GEREKEN SORULARLA KARŞILAŞINCA TOPU TACA ATIYORSUN"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye Kobani davası üzerinden yönelttiği 4 soruya atıfta bulunan Semih Yalçın, "Özgür Özel, millete hesap vermen gereken sorularla karşılaşınca saldırganlaşıyor, topu taca atıyorsun." mesajını paylaştı.
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