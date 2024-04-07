MHP'den seçim değerlendirmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.



Semih Yalçın, bazı kesimlerin seçim sonuçları etrafından yapılan tartışmalardan yararlanarak, MHP'ye karşı hınç ve intikam hissi içinde bulunanları MHP'nin üzerine gönderdiğini belirtti.

"MHP'DE SAFRALAR ATILMIŞ, ATIKLAR DÖKÜLMÜŞTÜR"



Seçimin ardından MHP'den ayrılanlara dönük değerlendirme yapan Yalçın, bu sürecin partiye oy kaybettirmediğini söyledi.



Yalçın "Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız temizlenmiş, arınmıştır. Safralar atılmış, atıklar dökülmüştür." ifadesini kullandı.

Semih Yalçın "Aramızdan ayrılmaları, aslında memnuniyet verici bir olgudur. Kalmalarından çok, gitmeleri evladır." dedi.

