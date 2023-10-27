MHP'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

MHP, sosyal medya hesaplarından Genel Başkan Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yıl mesajını paylaştı.



Paylaşımda, "Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.



Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:



"Biz bu Cumhuriyet'i göze göz dişe diş kurduk. Hıyanetin, melanetin önünde sırt sırta durduk. Omuz omuza verdik, birliğimizi bozmadık. İmanımızı çoğalttık, azmimizi artırdık. Engelleri aştık, zorlukları yendik. Çalıştık, ürettik, yılmadık, yorulmadık. Her şeyden önce Türkiye dedik. Hamdolsun vazgeçilmez yeminle yüzlere vardık. İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun."

Daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla...

CUMHURİYETİN 100. yılı YÜCE TÜRK MİLLETİNE Kutlu Olsun pic.twitter.com/i4tc0RfhW6 — MHP (@MHP_Bilgi) October 27, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin