Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

MHP'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin yüzüncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında "Omuz omuza verdik, birliğimizi bozmadık, azmimizi artırdık." ifadelerini kullandı.

MHP'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

, sosyal medya hesaplarından Genel Başkan Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yıl mesajını paylaştı.

Paylaşımda, "Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Biz bu Cumhuriyet'i göze göz dişe diş kurduk. Hıyanetin, melanetin önünde sırt sırta durduk. Omuz omuza verdik, birliğimizi bozmadık. İmanımızı çoğalttık, azmimizi artırdık. Engelleri aştık, zorlukları yendik. Çalıştık, ürettik, yılmadık, yorulmadık. Her şeyden önce dedik. Hamdolsun vazgeçilmez yeminle yüzlere vardık. İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun."

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