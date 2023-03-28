imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor yeniden serbest

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, mide botoksu ameliyatı sonrasında 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan iki doktor, adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor yeniden serbest
Mide botoksu sonrası ölüm: İstanbul'da iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölüm: İstanbul'da iki doktor gözaltında Haberi Görüntüle

'da 1 kişinin öldüğü mide botoksu ametliyatına ilişkin iki doktor ikinci kez serbest bırakıldı.

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.

Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor yeniden serbest - 1

İstanbul Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova 23 Mart’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

DOKTORLAR 2. KEZ SERBEST BIRAKILDI

Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el konulmuştu.

Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor yeniden serbest - 2

Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.

Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...