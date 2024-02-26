Midilli Adası'na gideceklerdi: Balıkesir'de yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Midilli Adası'na gideceklerdi: Balıkesir'de yakalandılar

'den 'a oradan da Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı mücadele sürüyor.

Ayvalık Hakkıbey Yarımadası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek timi, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, 75 göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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