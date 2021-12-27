Milas'ta 17 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan operasyonda, 17 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - DHA 27.12.2021 - 17:09

Milas'ta 17 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi Sarıçay Deresi mevkiinde yaklaşık 100 metrekarelik alan içerisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bölgede önlem alan jandarma, geçen 25 Aralık'ta, öğle saatlerinde, Hint kenevirlerininin ekili olduğu tarlaya gelen Ü.A. ve U.K.'yı gözaltına aldı.

17 BİN 660 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Boyları 20-70 santimetre arasında değişen 17 bin 660 kök kenevir bitkisi imha edilmek üzere sökülürken, gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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