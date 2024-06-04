Milletler Ligi'nin üçüncü hafta tarihi: Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. İşte, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta programı...



MİLLETLER LİGİ SON HAFTA MAÇ TARİHLERİ



Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.



TAYLAND-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk rakibi ise Tayland olacak.



Tayland-Türkiye karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’da başlayacak.

