Milletler Ligi'nin üçüncü hafta tarihi: Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Şimdi ise FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta maçları gündemde. Türkiye, geçen sezon VNL'de şampiyon olarak adını ülkeler sıralamasında 1 numaraya yazdırmıştı. Peki, Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?

Milletler Ligi'nin üçüncü hafta tarihi: Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. İşte, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta programı...

MİLLETLER LİGİ SON HAFTA TARİHLERİ

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

TAYLAND-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Takımı’nın ilk rakibi ise Tayland olacak.

Tayland- karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’da başlayacak.

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